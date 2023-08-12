Ученые разгадали загадку корабля легендарного пирата Черной Бороды

Легендарный пират, известный как Черная Борода, оставил огромный след в истории своим поразительным стилем жизни и оставив неразгаданную загадку относительно своего корабля. Ученые изучали эту тайну и обрели интересный аспект, который может решить эту головоломку.

Об этом пишет IFL.science.

Оказалось, что рядом с обломками парусника "Месть королевы Анны", утонувшего в 1718 году, археологи обнаружили много кусков угля. Это свидетельствовало бы о его наличии на корабле, но в то время уголь еще не добывался в Северной Америке, и он не был необходимым ресурсом для кораблей.

Исследователи отметили, что кораблекрушение произошло в 1718 году, но добыча угля в Северной Америке началась лишь в 1870-х годах, когда появились паровые двигатели, которые использовали уголь в качестве топлива. Иными словами, уголь в то время был анахронизмом, ненужным ресурсом.

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Более поздние исследования указали на то, что уголь, найденный во время археологических раскопок, изученных после 1996 года, датировался гораздо более поздним периодом, чем жизнь пирата Черной Бороды. Ученые допустили, что это могла быть случайность.

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Заметим, что обломки корабля с углем были обнаружены у форта Мейкона во время Гражданской войны в США. После захвата форта войсками Союза в 1862 году этот район стал ключевым угольным торговым пунктом. Многие корабли прибыли туда, чтобы получить уголь, и некоторые из них, возможно, сбрасывали часть своего груза в море. В результате приливных течений и стихий обломки могут быть разбросаны возле места, где погиб "Месть королевы Анны".

Итак, анализ показал, что обнаруженные куски угля на самом деле оказались результатом случайного события, связанного с событиями Гражданской войны и угольной торговли в США.

Напомним, в Мексике обнаружили остатки 1600-летнего поселения с артезианской скважиной.

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