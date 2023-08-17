Вчені дізналися, як вимерли перші люди Європи 1,1 мільйона років тому

Перші люди виду Homo erectus, що населяли територію нинішньої Європи, ймовірно, загинули через екстремальний холод, що виник 1,1 мільйона років тому. Про це йдеться у новому дослідженні.

Live Science повідомляє, що дослідники під час огляду скам’янілостей та кам’яних знарядь вказали на те, що вид людей Homo erectus мігрував з Азії до Європи приблизно 1,5 млн років тому, однак вже за 400 років ці люди вимерли.

Старший автор дослідження, палеокліматолог з Університетського коледжу Лондона Хроніс Цедакіс зауважив, що науковці знайшли докази охолодження в кернах морських відкладень, взятих із дна океану біля узбережжя Португалії. Їхній аналіз елементарних ізотопів у залишках морського планктону як з поверхні океану, так і з дна океану, разом з аналізом пилкових зерен наземної рослинності, показав різке похолодання приблизно 1,15 мільйона років тому.

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Температура води поблизу Лісабона, яка зараз складає в середньому близько 21 градусу за Цельсія, впала приблизно до 6 градусів. Приблизно 1,13 мільйона років тому відбувся тривалий приплив холодної води від талих вод льодовикових щитів Європи.

Цедакіс каже, що Земля пройшла через численні холодні та теплі фази, а пік льодовикового періоду припав на 900 000 років тому.

Головна причина охолодження, здається, була астрономічна: гравітаційний вплив Юпітера означав, що орбіта Землі в той час була приблизно круглою навколо Сонця — обставина, пов’язана з іншими фазами охолодження в кліматі нашої планети. Цей період також ознаменувався значним падінням рівня вуглекислого газу в атмосфері Землі, але чи було це причиною охолодження, чи його наслідком – невідомо.

Нове дослідження також містить детальну реконструкцію, проведену співавтором дослідження Акселем Тіммерманном, кліматологом з Інституту фундаментальної науки в Південній Кореї, яка показує, що екстремальне похолодання зробило б Європу занадто холодною для архаїчних людей. Вони могли померти як від холоду, так і від голоду, оскільки тварини й рослини теж могли не перенести різке похолодання.

Нагадаємо, вчені реконструювали обличчя жінки, яка жила 45 000 років тому.

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