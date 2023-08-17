Ученые узнали, как вымерли первые люди Европы 1,1 миллиона лет назад

Первые люди вида Homo erectus, населявшие территорию нынешней Европы, вероятно, погибли из-за возникшего 1,1 миллиона лет назад экстремального холода. Об этом говорится в новом исследовании.

Live Science сообщает, что исследователи во время осмотра окаменелостей и каменных орудий отметили, что вид людей Homo erectus мигрировал из Азии в Европу примерно 1,5 млн лет назад, однако уже через 400 лет эти люди вымерли.

Старший автор исследования, палеоклиматолог из Университетского колледжа Лондона Хронис Цедакис отметил, что ученые обнаружили доказательства охлаждения в кернах морских отложений, взятых со дна океана у побережья Португалии. Их анализ элементарных изотопов в остатках морского планктона как с поверхности океана, так и со дна океана вместе с анализом пыльцевых зерен наземной растительности показал резкое похолодание примерно 1,15 миллиона лет назад.

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Температура воды вблизи Лиссабона, которая сейчас составляет в среднем около 21 градуса Цельсия, упала примерно до 6 градусов. Приблизительно 1,13 миллиона лет назад произошел длительный приток холодной воды от талых вод ледниковых щитов Европы.

Цедакис говорит, что Земля прошла через многочисленные холодные и теплые фазы, а пик ледникового периода пришелся на 900 000 лет назад.

Главная причина охлаждения, кажется, была астрономическая: гравитационное влияние Юпитера означало, что орбита Земли в то время была примерно круглой вокруг Солнца — обстоятельство, связанное с другими фазами охлаждения в климате нашей планеты. Этот период также ознаменовался значительным падением уровня углекислого газа в атмосфере Земли, но было ли это причиной охлаждения или его следствием – неизвестно.

Новое исследование также содержит детальную реконструкцию, проведенную соавтором исследования Акселем Тиммерманном, климатологом из Института фундаментальной науки в Южной Корее, показывающей, что экстремальное похолодание сделало бы Европу слишком холодной для архаических людей. Они могли умереть как от холода, так и от голода, поскольку животные и растения тоже не могли перенести резкое похолодание.

Напомним, ученые реконструировали лицо женщины, жившей 45 000 лет назад.

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