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Ученые реконструировали лицо женщины, жившей 45 000 лет назад (фото)

Былим Елена

Ученые реконструировали лицо женщины, жившей 45 000 лет назад (фото)

Чешская археологическая команда реконструировала лицо женщины, жившей 45 000 лет назад. Женщина была названа Zlatý kůň, что в переводе означает "Золотой конь".

Череп Zlatý kůň был обнаружен в пещере на горе Zlatý kůň в Чехии в 2018 году. Череп был поврежден, но команда археологов смогла успешно его реконструировать, сообщает Live Science.

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Благодаря реконструкции, команда археологов смогла узнать больше о внешнем виде Zlatý kůň. У нее были темные волосы, карие глаза и пшеничный цвет лица. Она была среднего роста и имела стройное телосложение.

Ученые реконструировали лицо женщины, жившей 45 000 лет назад (фото)

"Златая лошадь" была не единственным человеком, который был похоронен в пещере. В пещере также были найдены останки других людей, а также животных. Это свидетельствует, что пещера являлась важным местом для людей, живших в этом районе 45 000 лет назад.

Ученые реконструировали лицо женщины, жившей 45 000 лет назад (фото)

Исследователи сначала отразили 3D-сетку, чтобы реконструировать как можно больше отсутствующих областей, используя оригинальную анатомию черепа, но некоторые участки остались пустыми. Такие части были дополнены статистическими данными, извлеченными из компьютерной томографии и вышеупомянутой окаменелости, что привело к полному черепу, пишут исследователи в статье.

Реконструкция лица Zlatý kůň является значительным достижением для археологов. Это позволяет нам лучше понять внешний вид людей, живших в доисторические времена.

Ранее в Шотландии ученые воспроизвели трехмерное изображение женщины бронзового века, которую они назвали "Ава". Остатки этой женщины были найдены еще в 1987 году, а после воспроизведения ее лица ученые получили новые данные о жизни и облике людей этой эпохи.

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