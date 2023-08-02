Ученые реконструировали лицо женщины, жившей 45 000 лет назад (фото)

Чешская археологическая команда реконструировала лицо женщины, жившей 45 000 лет назад. Женщина была названа Zlatý kůň, что в переводе означает "Золотой конь".

Череп Zlatý kůň был обнаружен в пещере на горе Zlatý kůň в Чехии в 2018 году. Череп был поврежден, но команда археологов смогла успешно его реконструировать, сообщает Live Science.

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Благодаря реконструкции, команда археологов смогла узнать больше о внешнем виде Zlatý kůň. У нее были темные волосы, карие глаза и пшеничный цвет лица. Она была среднего роста и имела стройное телосложение.

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"Златая лошадь" была не единственным человеком, который был похоронен в пещере. В пещере также были найдены останки других людей, а также животных. Это свидетельствует, что пещера являлась важным местом для людей, живших в этом районе 45 000 лет назад.

Исследователи сначала отразили 3D-сетку, чтобы реконструировать как можно больше отсутствующих областей, используя оригинальную анатомию черепа, но некоторые участки остались пустыми. Такие части были дополнены статистическими данными, извлеченными из компьютерной томографии и вышеупомянутой окаменелости, что привело к полному черепу, пишут исследователи в статье.

Реконструкция лица Zlatý kůň является значительным достижением для археологов. Это позволяет нам лучше понять внешний вид людей, живших в доисторические времена.

Ранее в Шотландии ученые воспроизвели трехмерное изображение женщины бронзового века, которую они назвали "Ава". Остатки этой женщины были найдены еще в 1987 году, а после воспроизведения ее лица ученые получили новые данные о жизни и облике людей этой эпохи.

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