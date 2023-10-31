Науковці вперше змогли виростити ембріони ссавців у космосі

Вперше ембріони ссавців були культивовані та вирощені в космосі, на борту Міжнародної космічної станції. Дослідження, проведене молекулярним біологом Терухіко Вакаяма з Університету Яманасі, показало, що мишачі ембріони можуть, принаймні спочатку, виживати в космічному середовищі.

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Дослідження опубліковано в журналі iScience. Зазанчається, що експеримент проводився протягом чотирьох днів, протягом яких астронавти культивували ембріони в спеціальній машині.

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Рівень виживання обох груп на борту МКС був нижчим, ніж рівень виживання на Землі, але ті ембріони, які вижили, розвивалися нормально.

"Це обнадійливий знак, що ембріони ссавців можуть виживати в космосі", — сказав біолог Вакаяма. Він назвав це "важливим кроком у вивченні можливості людської вагітності в космосі".

Попереду ще багато роботи, додав науковець, науковці хочуть визначити, чи доцільна вагітність у космосі. Однак дослідження не враховувало вплив радіації, яка в космосі набагато більша, ніж на Землі.

Розвиток також зупинявся на стадії бластоцисти. Невідомо, чи призведе внутрішньоутробний розвиток до інших результатів.

"Ми продовжимо дослідження, щоб краще зрозуміти вплив космічного середовища на розвиток ссавців", — сказав Вакаяма. Науковці сподіваються, що їхня робота допоможе забезпечити безпечне майбутнє для людства у космосі.

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