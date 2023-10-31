Ученые впервые смогли вырастить эмбрионы млекопитающих в космосе

Впервые эмбрионы млекопитающих были культивированы и выращены в космосе на борту Международной космической станции. Исследование, проведенное молекулярным биологом Терухико Вакаяма из Университета Яманаси, показало, что мышиные эмбрионы могут по крайней мере сначала выживать в космической среде.

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Исследование опубликовано в журнале iScience. Отмечается, что эксперимент проводился в течение четырех дней, в течение которых астронавты культивировали эмбрионы в специальной машине.

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Уровень выживания обеих групп на борту МКС был ниже, чем уровень выживания на Земле, но выжившие эмбрионы развивались нормально.

"Это обнадеживающий знак, что эмбрионы млекопитающих могут выживать в космосе", - сказал биолог Вакаяма. Он назвал это важным шагом в изучении возможности человеческой беременности в космосе.

Предстоит еще много работы, добавил ученый, ученые хотят определить, целесообразна ли беременность в космосе. Однако исследование не учитывало влияние радиации, которая в космосе гораздо больше, чем на Земле.

Развитие также останавливалось на стадии бластоциста. Неизвестно, приведет ли внутриутробное развитие к другим результатам.

"Мы продолжим исследование, чтобы лучше понять влияние космической среды на развитие млекопитающих", — сказал Вакаяма. Ученые надеются, что их работа поможет обеспечить безопасное будущее для человечества в космосе.

Напомним, новый вид рака распространяется как вирус.

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