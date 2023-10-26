Науковці з'ясували, що відчуває людина за мить до смерті

Американські науковці та лікарі з Нью-Йоркського університету представили результати нового дослідження, в якому вивчалися навколосмертні переживання пацієнтів, які були успішно реанімовані.

Відео дня

За допомогою унікального аналізу вони намагалися визначити, що відбувається з людьми перед тим, як вони повертаються до життя. Ці дивні спогади нерідко асоціюються з явищами, що супроводжують клінічну смерть, повідомляє hzherald.co.nz.

Читайте також: Вчені близькі до розгадки причин смерті дітей, чиї блискучі скелети знайшли у печері (фото)

В ході дослідження було проаналізовано стан 500 пацієнтів, із яких лише 53 було успішно реанімовано. Інші лише ніби прийшли близько до межі смерті, але не перетнули її. З цієї групи 6 людей розповіли, що пережили клінічну смерть, а 11 зізналися, що відчули себе усвідомленими після зупинки серця.

Одним із визначальних результатів дослідження стала відповідність мозкових хвиль, які спостерігалися під час цих переживань, коли у них зупинялося серце. З цього можна зробити висновок, що навколосмертні переживання впливають на активність мозку.

Особливо цікавим є різноманіття переживань, описаних людьми, які пережили клінічну смерть. Деякі стверджують, що вони отримали пораду від покійної бабусі, яка вказала, що час ще не прийшов для їх смерті. Інші зазначають, що вони відчули, ніби плавали над своїм тілом на лікарняному ліжку.

Вчені, які брали участь у дослідженні, коментують, що цей крихітний період між життям і смертю відкриває нові виміри реальності для людини. Тут ми можемо мислити різко та ясно, і цей досвід суттєво впливає на погляди й відношення до життя багатьох людей.

Зауважимо також, що більшість тих, хто пережив клінічну смерть, описували спокій і умиротворення, а також відчуття тепла і любові. Деякі учасники дослідження підкреслюють, що цей досвід суттєво змінив їхнє ставлення до життя.

Раніше науковці дізналися, що бачить людина перед смертю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!