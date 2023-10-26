Ученые выяснили, что чувствует человек за мгновение до смерти

Американские ученые и врачи из Нью-Йоркского университета представили результаты нового исследования, в котором изучались околосмертные переживания пациентов, успешно реанимированных.

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С помощью уникального анализа они пытались определить, что происходит с людьми, прежде чем они возвращаются к жизни. Эти странные воспоминания нередко ассоциируются с явлениями, сопровождающими клиническую смерть, сообщает hzherald.co.nz.

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В ходе исследования было проанализировано состояние 500 пациентов, из которых только 53 были успешно реанимированы. Другие лишь будто пришли близко к пределу смерти, но не пересекли ее. Из этой группы 6 человек рассказали, что пережили клиническую смерть, а 11 признались, что почувствовали себя осознанными после остановки сердца.

Одним из определяющих результатов исследования стало соответствие мозговых волн, которые наблюдались во время этих переживаний, когда у них останавливалось сердце. Из этого можно заключить, что околосмертные переживания влияют на активность мозга.

Особенно интересно многообразие переживаний, описанных людьми, пережившими клиническую смерть. Некоторые утверждают, что они получили совет от усопшей бабушки, которая указала, что время еще не пришло для их смерти. Другие отмечают, что они почувствовали, что плавали над своим телом на больничной койке.

Учащиеся в исследовании ученые комментируют, что этот крохотный период между жизнью и смертью открывает новые измерения реальности для человека. Здесь мы можем мыслить резко и ясно, и этот опыт оказывает существенное влияние на взгляды и отношения к жизни многих людей.

Заметим также, что большинство переживших клиническую смерть описывали покой и умиротворение, а также ощущение тепла и любви. Некоторые участники исследования подчеркивают, что этот опыт существенно изменил их отношение к жизни.

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