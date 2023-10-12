Учені з'ясували, що роблять самки жаб, щоб уникнути сексу

Дослідники виявили, що самки європейської звичайної жаби (Rana temporaria) часто імітують власну смерть, щоб уникнути наполегливих самців. Це спростовує традиційну ідею про те, що самки жаб пасивно підкоряються бажанням своїх самців під час шлюбного сезону.

Як повідомляється у Royal Society Open Science, вибухове розмноження є досить поширеною стратегією для жаб, які збираються разом у великих кількостях лише на короткий період щовесни, щоб спаровуватися.

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Оскільки самці-конкуренти одночасно намагаються розмножитися з окремими самками, вони, як відомо, утворюють "шлюбні клубки".

У шлюбному клубку європейських звичайних жаб нерідко шість самців оточують і чіпляються за одну самку. Коли навколо них утворюється шлюбний клубок, самки здебільшого не можуть позбутися небажаних самців, і боротьба може призвести до того, що вони потонуть.

Еколог Каролін Діттріх і герпетолог Марк-Олівер Редель з Інституту еволюції та біорізноманіття імені Лейбніца в Німеччині виявили, що самки європейської звичайної жаби використовують три поведінки уникнення, щоб уникнути небажаних залицянь:

Обертання: Самки часто обертаються тілом під час обіймів самця. Це може бути спроба перевірити силу та витривалість їхніх слизьких залицяльників, або це може бути способом зробити самців більш вразливими до потоплення.

Крики про звільнення: Самки можуть імітувати крики самців жаб, щоб обманом змусити самців відпустити їх.

Нерухомість: Самки можуть просто прикинутися мертвими. Цей метод, відомий як тонічна нерухомість, є кращим варіантом для самки, ніж боротися з самцем, оскільки будь-який рух у великій шлюбній групі автоматично привертає увагу інших самців і збільшує ймовірність утворення шлюбної кулі.

Дослідники виявили, що самки з меншими розмірами тіла більш схильні до втечі, а ті, які це робили, мали більший успіх, якщо були меншими.

Науковці зауважили, що самки європейської звичайної жаби не такі безпорадні, як заведено вважати. Вони мають ряд поведінкових стратегій, які допомагають їм уникнути небажаних залицянь самців.

Раніше вчені з'ясували, що африканські ссавці, такі як слони, носороги та зебри, набагато більше бояться чути людські голоси, ніж вокалізації левів або навіть звуки полювання.

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