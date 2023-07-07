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Вченим вдалось відтворити зовнішність багатої жінки, яка жила 4000 років тому

Ціхоцька Марія

Вченим вдалось відтворити зовнішність багатої жінки, яка жила 4000 років тому

Науковці успішно відтворили зовнішній вигляд заможної жінки, яка проживала близько 4000 років тому в Центральній Європі, у регіоні Богемії. Ця реконструкція стала можливою завдяки аналізу черепа та ДНК жінки.

Про це пише Live Science.

Жінку поховали з п'ятьма бронзовими браслетами, двома золотими сережками та важким намистом, складеним з понад 400 бурштинових намистин. Також у гробниці знайдено три бронзові швейні голки. Вона належала до унетицької культури, яка поширювалася в Центральній Європі протягом ранньої бронзової доби. Ця культура відома своїми металевими виробами, включаючи сокири, кинжали, браслети та намистини з кованого металу.

Міхал Ерне з Інституту археології Академії наук Чеської Республіки зазначив, що невідомо, яка саме була ця жінка, проте її заможність очевидна.

"Це, мабуть, найбагатше жіноче поховання у всьому регіоні, де існувала унетицька культура", - підкреслив Ерне.

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Радіовуглецеве датування цвинтаря, де були знайдені останки жінки, показало, що вона жила між 1880 і 1750 роками до нашої ери. Цей цвинтар розташований поблизу села Микуловіце на півночі Чехії. Регіон відомий як Богемія і до Першої світової війни входив до складу королівства з такою назвою. У цьому місці було виявлено 27 поховань з цінними артефактами, включаючи близько 900 предметів д бурштину.

Ерне наголосив, що на одному цьому цвинтарі буршитну більше, ніж у всіх унетицьких похованнях Німеччини.

Останки жінки збереглися настільки добре, що зберегли фрагменти ДНК жінки. Завдяки цьому вчені змогли дізнатись що вона мала карі та світлу шкіру.

Нагадаємо, вчені знайшли у Шумері релігійний текст віком 2600 років.

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