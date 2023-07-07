Ученым удалось воссоздать облик богатой женщины, жившей 4000 лет назад

Ученые успешно воспроизвели внешний вид богатой женщины, проживавшей около 4000 лет назад в Центральной Европе, в регионе Богемии. Эта реконструкция стала возможна благодаря анализу черепа и ДНК женщины.

Об этом пишет Live Science.

Женщину похоронили с пятью бронзовыми браслетами, двумя золотыми серьгами и тяжелым ожерельем, составленным из более 400 янтарных бусин. Также в гробнице найдены три бронзовые швейные иглы. Она принадлежала к унетической культуре, которая распространялась в Центральной Европе в течение ранних бронзовых суток. Эта культура известна своими металлическими изделиями, включая топоры, кинжалы, браслеты и бусины из кованого металла.

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Михал Эрне из Института археологии Академии наук Чешской Республики отметил, что неизвестно, какая именно была эта женщина, однако ее состоятельность очевидна.

"Это, пожалуй, богатейшее женское захоронение во всем регионе, где существовала унетицкая культура", - подчеркнул Эрне.

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Радиоуглеродная датировка кладбища, где были найдены останки женщины, показало, что она жила между 1880 и 1750 годами до нашей эры. Это кладбище расположено вблизи села Микуловице на севере Чехии. Регион известен как Богемия и до Первой мировой войны входил в состав королевства с таким названием. В этом месте было обнаружено 27 захоронений с ценными артефактами, включая около 900 предметов для янтаря.

Эрне подчеркнул, что на одном этом кладбище янтаря больше, чем во всех унетических захоронениях Германии.

Останки женщины сохранились настолько хорошо, что сохранили фрагменты ДНК женщины. Благодаря этому ученые смогли узнать, что она имела карие и светлую кожу.

Напомним, ученые обнаружили в Шумере религиозный текст в возрасте 2600 лет.

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