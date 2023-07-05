Ученые нашли в Шумере религиозный текст возрастом 2600 лет, что является древнейшей письменностью

Хотя не все религиозные или духовные общины оставили письменные священные тексты, что затрудняет определение первой религии в мире, историки и археологи собрали значительное количество древних рукописей, которые дают представление о том, как древние люди отдавали честь своей вере. Один из таких текстов, известный как "Гимн храма Кэша", был написан около 2600 лет до н.э. и найден в шумерском городе Телль-Абу-Салабих.

Об этом пишет Grunge.

Он был записан на глиняных дощечках с помощью клинописи – системы письма, использующей разные символы. Текст состоял из 134 строк, разделенных на восемь секций, описывавших город Кэш как святое место рядом с Экуром, местом собрания шумерских богов по мифологии.

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Шумеры были политеистическими, веря в то, что мир когда-то был океаном, известным как Намму. От Намму родились боги Ан и Ки – бог неба и бог земли соответственно. Эти божественные существа в свою очередь продолжили размножаться и породили других богов, таких как Энлиль, главный бог шумерского пантеона, имевший власть над стихиями.

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Шумеры считали, что богов необходимо держать в хорошем настроении, потому что они могут наложить на людей проклятие и наказать разными природными катаклизмами. Поэтому жрецы пользовались большим уважением этого народа, ведь шумеры верили, что они могут общаться с богами.

Напомним, в Турции обнаружили древнюю галечную мозаику 4 века до нашей эры.

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