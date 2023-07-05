Вчені знайшли у Шумері релігійний текст віком 2600 років, що є найдавнішою писемністю

Хоча не всі релігійні або духовні спільноти залишили письмові священні тексти, що ускладнює визначення першої релігії у світі, історики та археологи зібрали значну кількість давніх рукописів, що надають уявлення про те, як стародавні люди віддавали честь своїй вірі. Один з таких текстів, відомий як "Гімн храму Кеш", був написаний близько 2600 років до н.е. і знайдений у шумерському місті Телль-Абу-Салабіх.

Про це пише Grunge.

Він був записаний на глиняних дощечках за допомогою клинопису - системи письма, що використовує різні символи. Текст складався зі 134 рядків, розділених на вісім секцій, які описували місто Кеш як святе місце поряд з Екуром, місцем зібрання шумерських богів за міфологією.

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Шумери були політеїстичними, вірячи в те, що світ колись був океаном, відомим як Намму. Від Намму народилися боги Ан і Кі - бог неба і бог землі відповідно. Ці божественні істоти в свою чергу продовжили розмножуватися і породили інших богів, таких як Енліль, головний бог шумерського пантеону, який мав владу над стихіями.

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Шумери вважали, що богів необхідно тримати у хорошому настрої, бо вони можуть накласти на людей прокляття та покарати різними природними катаклізмами. Тому жерці користувалися великою повагою у цього народу, адже шумери вірили, що вони можуть спілкуватися з богами.

Нагадаємо, у Туреччині виявили стародавню галькову мозаїку 4 століття до нашої ери.

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