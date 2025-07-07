Вчителям в Україні відчутно підвищать зарплати: як зміняться виплати до 2028 року

Протягом наступних трьох років в Україні планується реформа освітньої системи, яка охопить усі ланки – від дитячих садків до загальноосвітніх шкіл. Вчителі можуть очікувати покращення умов праці та підвищення зарплат.

У 2025 році заробітні плати українських освітян залишатимуться на рівні минулого року, орієнтовно 15 000 гривень на місяць. Однак протягом наступних трьох років уряд планує збільшити виплати для педагогів. Про це йдеться в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, повідомляє "24 Канал".

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Прогнозується, що зарплати вчителів зростатимуть наступним чином:

у 2026 році – до 17 000 гривень;

у 2027 році – до 18 300 гривень;

у 2028 році – до 19 600 гривень.

Також варто зазначити, що з 2025 року щорічно близько 120 000 педагогів проходитимуть підвищення кваліфікації.

Раніше ми розповідали, яка категорія вчителів може розраховувати на отримання надбавки у 100% до зарплати.

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