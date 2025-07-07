Учителям в Украине ощутимо повысят зарплаты: как изменятся выплаты до 2028 года
В течение следующих трех лет в Украине планируется реформа образовательной системы, которая охватит все звенья – от детских садов до общеобразовательных школ. Учителя могут ожидать улучшения условий труда и повышения зарплат.
В 2025 году заработные платы украинских педагогов будут оставаться на уровне прошлого года, ориентировочно 15 000 гривен в месяц. Однако в течение следующих трех лет правительство планирует увеличить выплаты для педагогов. Об этом идет речь в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, сообщает "24 Канал".
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Прогнозируется, что зарплаты учителей будут расти следующим образом:
- в 2026 году – до 17 000 гривен;
- в 2027 году – до 18 300 гривен;
- в 2028 году – до 19 600 гривен.
Также стоит отметить, что с 2025 года ежегодно около 120 000 педагогов будут проходить повышение квалификации.
Ранее мы рассказывали, какая категория учителей может рассчитывать на получение надбавки в 100% к зарплате.
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