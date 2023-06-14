Здивуйте гостей: рецепт поленти з зеленим горошком

Ця страва сподобається навіть тим, хто не дуже любить зелений горошок. Вона дуже ніжна та легка, а її приготування не займе у вас багато часу.

Інгредієнти:

– Полента – 150 г

– Масло вершкове – 50 г

– Пармезан тертий – 100 г

– Сметана 20% – 70 г

– Зелений горошок – 500 г

– Молоко – 200 мл

– Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

– Сіль – за смаком

– Вода – 650 мл

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Спосіб приготування:

1. Поріжте та підсмажте цибулю до золотистості, додайте горошок, залийте 200 мл окропу та варіть до м’якості.

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2. Додайте сіль, сметану та перебийте блендером, так, щоб лишалися шматочки.

3. 300 мл води змішайте з молоком та доведіть до кипіння, повільно всипте поленту та варіть до загустіння, постійно помішуючи. Якщо консистенція занадто густа – долийте окропу.

4. Поленту перемішайте з горошком та додайте половину сиру.

5. Подавайте з маслом та сиром.

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