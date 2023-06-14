Удивите гостей: рецепт поленты с зеленым горошком

Это блюдо понравится даже тем, кто не любит зеленый горошек. Она очень нежная и легкая, а ее приготовление не займет много времени.

Ингредиенты:

– Полента – 150 г

– масло сливочное – 50 г

– Пармезан тертый – 100 г

– сметана 20% – 70 г

– Зеленый горошек – 500 г

– молоко – 200 мл

– Лук желтый репчатый – 1 шт.

– Соль – по вкусу

– вода – 650 мл

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Способ приготовления:

1. Порежьте лук и поджарьте до золотистости, добавьте горошек, залейте 200 мл кипятка и варите до мягкости.

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2. Добавьте соль, сметану и перебейте блендером так, чтобы оставались кусочки.

3. 300 мл воды смешайте с молоком и доведите до кипения, медленно всыпьте поленту и варите до загустения, постоянно помешивая. Если консистенция слишком густая – долейте кипятка.

4. Перемешайте ленту с горошком и добавьте половину сыра.

5. Подавайте с маслом и сыром.

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