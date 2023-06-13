Рецепт крем-супа из болгарского перца и помидоров

Очень легкий, но сытный летний суп. Его приготовление займет у вас очень мало времени, а вкус вас удивит.

Ингредиенты:

– перец болгарский красный – 2 шт.

– помидоры – 3 шт.

– Лук красный репчатый – 1 шт.

– чеснок, зубчики – 4 шт.

– сливки 15% – 100 мл

– Соль – по вкусу

– Оливковое масло – по вкусу

Для подачи:

– Хлеб белый, ломтик – 2 шт.

– Сыр гауда – 50 г

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Способ приготовления:

1. Почистите и порежьте перец, помидоры и лук. Чеснок очистите.

2. Все овощи выложите все овощи в форму, сбрызните оливковым маслом и добавьте соль. Запекайте 40-45 минут при 200 градусах.

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3. Овощи переложите в глубокую миску, добавьте сливки и измельчите блендером. Перед подачей полейте оливковым маслом.

4. Обжарьте хлеб на сухой сковороде с одной стороны. Затем смажьте сковороду растительным маслом, выложите две кучки тертого сыра, сверху – хлеб не поджаренной стороной. Подавайте к супу.

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