Рецепт крем-супа из болгарского перца и помидоров
Очень легкий, но сытный летний суп. Его приготовление займет у вас очень мало времени, а вкус вас удивит.
Ингредиенты:
– перец болгарский красный – 2 шт.
– помидоры – 3 шт.
– Лук красный репчатый – 1 шт.
– чеснок, зубчики – 4 шт.
– сливки 15% – 100 мл
– Соль – по вкусу
– Оливковое масло – по вкусу
Для подачи:
– Хлеб белый, ломтик – 2 шт.
– Сыр гауда – 50 г
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Способ приготовления:
1. Почистите и порежьте перец, помидоры и лук. Чеснок очистите.
2. Все овощи выложите все овощи в форму, сбрызните оливковым маслом и добавьте соль. Запекайте 40-45 минут при 200 градусах.
3. Овощи переложите в глубокую миску, добавьте сливки и измельчите блендером. Перед подачей полейте оливковым маслом.
4. Обжарьте хлеб на сухой сковороде с одной стороны. Затем смажьте сковороду растительным маслом, выложите две кучки тертого сыра, сверху – хлеб не поджаренной стороной. Подавайте к супу.
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