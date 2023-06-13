Рецепт крем-супу з болгарського перцю та помідорів

Дуже легкий, але ситний літній суп. Його приготування займе у вас дуже мало часу, а смак вас здивує.

Інгредієнти:

– Перець болгарський червоний – 2 шт.

– Помідори – 3 шт.

– Цибуля червона ріпчаста – 1 шт.

– Часник, зубчики – 4 шт.

– Вершки 15% – 100 мл

– Сіль – за смаком

– Оливкова олія – за смаком

Для подачі:

– Хліб білий, скибочка – 2 шт.

– Сир гауда – 50 г

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Спосіб приготування:

1. Перець, помідори та цибулю почистьте та поріжте. Часник почистьте.

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2. Усі овочі викладіть усі овочі у форму збризніть оливковою олією та додайте сіль. Запікайте 40-45 хвилин при 200 градусах.

3. Овочі перекладіть у глибоку миску, додайте вершки та подрібніть блендером. Перед подачею полийте оливковою олією.

4. Обсмажте хліб на сухій сковорідці з однієї сторони. Потім змастіть сковорідку олією, викладіть дві купки тертого сиру, зверху – хліб не підсмаженою стороною. Подавайте до супу.

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