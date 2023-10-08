Здивуйте сусідів: Чим підживити виноград восени, щоб в навесні отримати багатий врожай

Завершення вегетаційного періоду винограду важливий момент у вирощуванні цієї рослини. Виноград втрачає багато життєво важливих ресурсів, які можна успішно відновити за допомогою догляду та додаткового живлення.

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Це необхідно, щоб готувати рослину до безпечного зимування і забезпечити високу якість плодоношення в наступному сезоні, пише Ukr.media. Давайте розглянемо, як правильно підгодувати виноград перед зимою.

Підгодування курячим послідом до середини жовтня: Один із способів підгодування винограду – використання настою курячого посліду. Для цього потрібно змішати курячий послід з водою у співвідношенні 1:4 і залишити цю суміш у теплому приміщенні на 4 дні. Потім розведіть отриманий настій ще 10 разів водою. На кожний кущ винограду вам потрібно буде використати 0,5 літра такого добрива. Якщо ви використовуєте чистий курячий послід, то він буде застосовуватися у кількості 1 кілограма на квадратний метр. Мінеральні добрива з фосфором та калієм в листопаді: Пізньою осінню, наприкінці жовтня-листопада, рекомендується внести мінеральні добрива з фосфором та калієм. Для цього можна використовувати універсальний розчин, де на 10 літрів води додається 20 грамів суперфосфату, 10 грамів калійної солі і 25 грамів сірчанокислого калію. Ця кількість добрива вистачає на один кущ винограду. Використання борозенок для підживлення: Для кращого засвоєння добрива можна створити борозенки глибиною близько 30 см навколо куща і вливати в них підгодівлю. Це сприятиме кращому засвоєнню рослиною необхідних елементів. Щоб забезпечити, що добриво не вимиється під впливом опадів, замульчуйте пристовбурні кола.

Важливо враховувати потреби конкретного сорту винограду та кліматичні умови вашого регіону, оскільки підгодування може відрізнятися. Також слід слідкувати за рекомендаціями фахівців та проводити догляд за виноградом відповідно до його потреб.

Нагадаємо, ми вже писали, коли та як потрібно висаджувати виноград.

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