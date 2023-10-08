Удивите соседей: Чем подкормить виноград осенью, чтобы весной получить богатый урожай

Завершение вегетационного периода винограда – важный момент в выращивании этого растения. Виноград теряет многие жизненно важные ресурсы, которые можно успешно восстановить с помощью ухода и дополнительного питания.

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Это необходимо, чтобы готовить растение к безопасной зимовке и обеспечить высокое качество плодоношения в следующем сезоне, пишет Ukr.media. Давайте рассмотрим, как правильно подкормить виноград перед зимой.

Подкормка куриным пометом к середине октября: Один из способов прикормки винограда – использование настоя куриного помета. Для этого нужно смешать куриный помет с водой в соотношении 1:4 и оставить эту смесь в теплом помещении на 4 дня. Затем разведите полученный настой еще 10 раз водой. На каждый куст винограда нужно будет использовать 0,5 литра такого удобрения. Если вы используете чистый куриный помет, он будет применяться в количестве 1 килограмма на квадратный метр. Минеральные удобрения с фосфором и калием в ноябре: Поздней осенью в конце октября-ноября рекомендуется внести минеральные удобрения с фосфором и калием. Для этого можно использовать универсальный раствор, где на 10 литров воды добавляется 20 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 25 г сернокислого калия. Это количество удобрения хватает на один куст винограда. Использование бороздок для подкормки: Для лучшего усвоения удобрения можно создать бороздки глубиной около 30 см вокруг куста и вливать в них подкормку. Это будет способствовать лучшему усвоению растением необходимых элементов. Чтобы обеспечить, что удобрение не вымоется под влиянием осадков, замульчивайте приствольные круги.

Важно учитывать потребности конкретного сорта винограда и климатические условия вашего региона, поскольку прикормка может отличаться. Также следует следить за рекомендациями специалистов и проводить уход за виноградом в соответствии с его потребностями.

Напомним, мы уже писали, когда и как нужно высаживать виноград.

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