Пригнічують та псують настрій: дизайнери назвали три кольори, які краще не використовувати в оформленні інтер‘єру

Колір впливає не лише на естетику приміщення, але й на наш емоційний стан.

Для всіх нас важливо, щоб дім був місцем позитивної енергії. Це місце відновлення, і роль кольору в цьому процесі велика.

Професіонали інтер'єрного дизайну виділяють три відтінки, які можуть негативно впливати на настрій і спричиняти пригнічення.

Про це пише radiotrek.

Червоний

Цей колір асоціюється з небезпекою і є одним з найбільш агресивних кольорів. Він викликає асоціації з гнівом та жорстокістю.

Червоний може спричиняти прискорене серцебиття, підвищену чутливість і навіть підвищення температури тіла. З іншого боку, цей колір також символізує кохання та страсть. Його можна використовувати в інтер'єрі, але лише як акцент, тобто застосовувати в обмежених кількостях.

Відео дня

Сірий

Чистий сірий не має яскравих позитивних властивостей. Деякі люди відчувають заспокоєння від цього кольору, але для більшості він асоціюється з нудьгою. Тим не менше, сірий є популярним варіантом для інтер'єру, оскільки допомагає зменшити візуальне перенасичення.

Читайте також: Як розмістити меблі в будинку, щоб організувати простір функціонально

Чорний

До цієї категорії також відносять темний насичений синій та інші глибокі темні відтінки. Вважається, що такий колір стимулює мозок, але в той же час у приміщенні, оформленому в такій кольоровій гамі складно розслабитися.

Замість цього варто обрати жовтий, який також стимулює мозок, але сприяє відчуттю спокою. Пастельні відтінки жовтого здатні розслабити та викликають приємні спогади про щасливі моменти та сонячні дні.

Нагадємо, ми вже писали, як зробити розкішний інтер‘єр за малі гроші.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!