Удручают и портят настроение: дизайнеры назвали три цвета, которые лучше не использовать в оформлении интерьера

Цвет влияет не только на эстетику помещения, но и на наше эмоциональное состояние.

Для всех нас важно, чтобы дом был местом положительной энергии. Это место обновления, и роль цвета в этом процессе велика.

Профессионалы интерьерного дизайна выделяют три оттенка, которые могут негативно влиять на настроение и угнетать.

Об этом пишет radiotrek.

Красный

Этот цвет ассоциируется с опасностью и является одним из самых агрессивных цветов. Он вызывает ассоциации с гневом и жестокостью.

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Красный может вызывать учащенное сердцебиение, повышенную чувствительность и даже повышение температуры тела. Кроме того, этот цвет также символизирует любовь и страсть. Его можно использовать в интерьере, но только как акцент, то есть применять в ограниченных количествах.

Серый

У чистого серого нет ярких положительных свойств. Некоторые люди испытывают успокоение от этого цвета, но для большинства он ассоциируется со скукой. Тем не менее, серый является популярным вариантом для интерьера, поскольку помогает снизить визуальное перенасыщение.

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Черный

К этой категории также относятся темный насыщенный синий и другие глубокие темные оттенки. Считается, что такой цвет стимулирует мозг, но в то же время в помещении, оформленном в такой цветовой гамме, сложно расслабиться.

Вместо этого следует выбрать желтый, также стимулирующий мозг, но способствующий ощущению покоя. Пастельные оттенки желтого способны расслабить и вызывают приятные воспоминания о счастливых моментах и солнечных днях.

Напомним, мы уже писали, как сделать роскошный интерьер за малые деньги.

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