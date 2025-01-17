Україна і Велика Британія підписали 100-річну угоду про партнерство, британський премʼєр закликав ЄС збільшити підтримку

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав європейські держави посилити військову підтримку України, щоб зміцнити її позиції на переговорах із Росією. Прем’єр наголосив на важливості координації зусиль європейських партнерів, особливо на тлі можливих змін у зовнішній політиці США після інавгурації Дональда Трампа.

Він запевнив, що Велика Британія готова брати активну участь у мирних ініціативах, зокрема розглядає можливість участі своїх військових у миротворчих місіях.Про це пише Politico.

Стармер також підкреслив, що збільшення військової допомоги Україні з боку європейських країн дозволить президенту Зеленському вести переговори з Росією з вигідніших позицій.

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"Вважаю, що ми маємо діяти рішучіше разом. Уся Європа розуміє це," – зазначив він, наголосивши на необхідності єдності й відповідальності перед Україною в умовах російської агресії.

Прем’єр додав, що не має наміру диктувати іншим країнам, як саме вони повинні діяти, назвавши себе "політичним колабораціоністом". При цьому він звернув увагу на те, що сучасний світ перебуває в новій фазі конфліктів.

Стармер висловив занепокоєння можливими змінами в політиці США щодо підтримки України, зокрема через заяву кандидата на посаду держсекретаря Марко Рубіо про необхідність компромісів між сторонами.

16 січня, під час візиту до Києва, Стармер заявив, що Велика Британія вже надала Україні військову допомогу на суму 3 мільярди фунтів стерлінгів (близько $3,6 млрд). Того ж дня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство, спрямоване на зміцнення безпеки та співпраці.

Нагадаємо, команда Байдена хоче використати заморожені російські активи з метою тиску на окупантів під час переговорів.

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