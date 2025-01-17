Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал европейские государства усилить военную поддержку Украины, чтобы укрепить ее позиции на переговорах с Россией. Премьер отметил важность координации усилий европейских партнеров, особенно на фоне возможных изменений во внешней политике США после инаугурации Дональда Трампа.

Он заверил, что Великобритания готова активно участвовать в мирных инициативах, в частности рассматривает возможность участия своих военных в миротворческих миссиях. Об этом пишет Politico.

Стармер также подчеркнул, что увеличение военной помощи Украине со стороны европейских стран позволит президенту Зеленскому вести переговоры с Россией по более выгодным позициям.

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"Считаю, что мы должны действовать решительнее вместе. Вся Европа понимает это", - отметил он, отметив необходимость единства и ответственности перед Украиной в условиях российской агрессии.

Премьер добавил, что не намерен диктовать другим странам, как именно они должны действовать, назвав себя "политическим коллаборационистом". При этом он обратил внимание, что современный мир находится в новой фазе конфликтов.

Стармер выразил обеспокоенность возможными изменениями в политике США по поддержке Украины, в частности, из-за заявления кандидата на должность госсекретаря Марко Рубио о необходимости компромиссов между сторонами.

16 января, во время визита в Киев, Стармер заявил, что Великобритания уже предоставила Украине военную помощь на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов (около $3,6 млрд). В тот же день Украина и Британия подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве, направленное на укрепление безопасности и сотрудничества.

Напомним, команда Байдена хочет использовать замороженные российские активы с целью давления на кафиров во время переговоров.

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