Україна перекинула на Покровський напрямок одну зі своїх небагатьох наступальних бригад - "Кара-Даг" на тлі стрімкого наступу ворога.

Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

Бригада "Кара-Даг" - одна з наступальних бригад Національної гвардії, яку сформували 2014 року. Зараз її перекинули перекинули на схід, оскільки там тривають найважчі бої.

"Переміщення бригади чисельністю близько 2000 осіб з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють російські пропагандисти, у ЗСУ все ще є близько п'яти укомплектованих і добре оснащених бригад у резерві.

Можливо, Україна "планує розгорнути їх в іншому місці та прагне досягти якогось вирішального удару до того, як фронт у Донбасі повністю завалиться", - написав російський пропагандист Євген Норін.

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У Forbes зазначають, що цим місцем може бути Курськ, де український наступ не зупиняється вже четвертий тиждень.

"Додаючи сили до Курської області й утримуючи їх від Покровська, лідери України роблять ставку на те, що вигоди від їхнього раптового вторгнення на півночі мають більше значення для результату війни, ніж їхні потенційні втрати на сході. Це надзвичайно ризикована гра", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 27 серпня, російська армія здійснила атаку на Українуза допомогою ударних БПЛА та ракет. Вибухи було чути у Києві, Кривому Розі, Рівному, Сумах, Запоріжжі та на Хмельниччині.

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