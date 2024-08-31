Украина перебросила на Покровское направление одну из своих немногих наступательных бригад – " Кара-Даг" на фоне стремительного наступления врага.

Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Экс.

Бригада "Кара-Даг" – одна из наступательных бригад Национальной гвардии, которую сформировали в 2014 году. Сейчас ее опрокинули опрокинули на восток, поскольку там продолжаются самые тяжелые бои.

" Перемещение бригады численностью около 2000 человек с ее обычных позиций на юге Украины на незнакомом поле боя на востоке подчеркивает срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском", - говорится в сообщении.

Как сообщают российские пропагандисты, в ВСУ все еще есть около пяти укомплектованных и хорошо оснащенных бригад в резерве.

Возможно, Украина "планирует развернуть их в другом месте и стремится добиться какого-то решающего удара до того, как фронт в Донбассе полностью рухнет", - написал российский пропагандист Евгений Норин.

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В Forbes отмечают, что этим местом может быть Курск, где украинское наступление не останавливается уже четвертую неделю.

" Добавляя силы в Курскую область и удерживая их от Покровска, лидеры Украины делают ставку на то, что выгоды от их внезапного вторжения на севере имеют большее значение для результата войны, чем их потенциальные потери на востоке. Это чрезвычайно рискованная игра" , - добавили в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник, 27 августа, российская армия совершила атаку на Украину с помощью ударных БПЛА и ракет. Взрывы были слышны в Киеве, Кривом Роге, Ровно, Сумах, Запорожье и Хмельнитчине.

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