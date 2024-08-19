Україні загрожує катастрофа взимку: єврокомісар забив на сполох через дефіцит енергетики

Україна може стикнутися з серйозною енергетичною кризою цієї зими через значний дефіцит електроенергії, спричинений російськими обстрілами. Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон попереджає, що наступна зима буде значно важчою для українців, ніж попередня.

У своїй статті для Financial Times вона зазначила, що країна втратила половину своїх енергетичних потужностей, що може призвести до гуманітарної катастрофи, пише BBC.

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Масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі завдали непоправної шкоди, знищивши електростанції, теплові пункти, резервні генератори та сховища. Україна втратила близько дев'яти гігаватів потужностей, що відповідає піковому споживанню електроенергії в країні з населенням понад 10 мільйонів.

За словами Сімсон, ця зима стане випробуванням для українського народу, подібного до якого не було з часів Другої світової війни.

Внаслідок дефіциту електрики в Україні вже введено віялові відключення, і деякі домогосподарства мають доступ до світла лише кілька годин на день. Це призводить до порушення нормального життя та ускладнює доступ до базових послуг, таких як водопостачання, каналізація та опалення.

Особливо критичною ситуація може стати в зимові місяці, коли деякі регіони країни можуть стати непридатними для життя, а найбільше постраждають люди похилого віку, діти та вразливі верстви населення.

Кадрі Сімсон закликала міжнародну спільноту активізувати допомогу Україні, щоб уникнути гуманітарної катастрофи. Євросоюз вже зібрав 500 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору країни, а також надав натуральну допомогу, включаючи генератори та трансформатори. Однак, за словами єврокомісара, цього недостатньо, і допомогу необхідно значно посилити.

Сімсон пропонує кілька заходів для стабілізації енергетичної ситуації в Україні. Вона закликає відремонтувати пошкоджені об'єкти енергетики, встановити децентралізовані генератори по країні, прискорити розгортання сонячних систем на дахах лікарень, шкіл та інших будівель. Важливим кроком є також збільшення імпорту електроенергії з інших країн Європи та посилення захисту енергетичної інфраструктури.

На додаток, єврокомісар закликала уряди та компанії підтримати Фонд енергетичної підтримки України, надаючи запчастини, вживане обладнання та фінансову допомогу. За її словами, необхідні безпрецедентні зусилля солідарності та щедрості, щоб допомогти Україні пережити найважчу зиму в її новітній історії.

Нагадаємо, деяким українцям доведеться переплатити 1000 гривень за газ.

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