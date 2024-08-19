Украине грозит катастрофа зимой: еврокомиссар забил тревогу из-за дефицита энергетики

Украина может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом этой зимой из-за значительного дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предупреждает, что следующая зима будет значительно тяжелее украинцев, чем предыдущая.

В своей статье для Financial Times она отметила, что страна потеряла половину своих энергетических мощностей, что может привести к гуманитарной катастрофе, пишет BBC.

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Массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре нанесли непоправимый ущерб, уничтожив электростанции, тепловые пункты, резервные генераторы и хранилища. Украина потеряла около девяти гигаватт мощностей, что соответствует пиковому потреблению электроэнергии в стране с населением более 10 миллионов.

По словам Симсона, эта зима станет испытанием для украинского народа, подобного которому не было со времен Второй мировой войны.

В результате дефицита электричества в Украине уже введены веерные отключения, и некоторые домохозяйства имеют доступ к свету всего несколько часов в день. Это приводит к нарушению нормальной жизни и затрудняет доступ к базовым услугам, таким как водоснабжение, канализация и отопление.

Особенно критической ситуация может стать в зимние месяцы, когда некоторые регионы страны могут стать непригодными для жизни, а больше всего пострадают пожилые люди, дети и уязвимые слои населения.

Кадри Симсон призвала международное сообщество активизировать помощь Украине во избежание гуманитарной катастрофы. Евросоюз уже собрал 500 миллионов евро в поддержку энергетического сектора страны, а также оказал натуральную помощь, включая генераторы и трансформаторы. Однако по словам еврокомиссара, этого недостаточно и помощь необходимо значительно усилить.

Симсон предлагает несколько мер по стабилизации энергетической ситуации в Украине. Она призывает отремонтировать поврежденные объекты энергетики, установить децентрализованные генераторы по стране, ускорить развертывание солнечных систем на крышах больниц, школ и других построек. Важным шагом является увеличение импорта электроэнергии из других стран Европы и усиление защиты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, еврокомиссар призвала правительства и компании поддержать Фонд энергетической поддержки Украины, предоставляя запчасти, подержанное оборудование и финансовую помощь. По ее словам, необходимы беспрецедентные усилия солидарности и щедрости, чтобы помочь Украине пережить тяжелую зиму в ее новейшей истории.

Напомним, некоторым украинцам придется переплатить 1000 гривен за газ.

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