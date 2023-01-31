Українська авіація показала видовищне відео запуску ракет по позиціях ворога з гелікоптерів

12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка показала роботу військових льотчиків, що керують гелікоптерами. Вони здійснили вогневу підтримку побратимів.

На кадрах можна побачити, як пілот гвинтокрила випускає по ворогу з десяток ракет. Потім вертоліт відлітає на безпечну відстань.

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Також у Фейсбуці бригади імені Павленка можна побачити відео роботи пілотів, які "тримають небо".

Відео дня

Бійці зауважують, що "у лютому й навесні 2022-го армійська авіація відіграла важливу роль у знищенні ворожих колон, що заходили на Чернігівщину, Сумщину, Харківщину й Херсонщину. Льотчики також, зокрема, вивозили поранених, здійснювали зухвалі спецоперації та доставляли допомогу на заблоковану "Азовсталь" у Маріуполі.

"Зараз екіпажі практично щодня мають бойові вильоти й з неба підтримують піхоту у боях із загарбниками", – зазначається у повідомленні.

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Пропонуємо також дізнатися, як бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на сході України ліквідували штурмову групу росіян. Інтервенти вчергове "здійснили крок доброї волі".

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