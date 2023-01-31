Украинская авиация показала зрелищное видео запуска ракет по позициям врага с вертолетов

12 отдельная бригада армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко показала работу военных летчиков, управляющих вертолетами. Они оказали огневую поддержку собратьев.

На кадрах можно увидеть, как пилот вертолета выпускает по врагу с десяток ракет. Затем вертолет улетает на безопасное расстояние.

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Видео дня

Также в Фейсбуке бригады имени Павленко можно увидеть видео работы пилотов, "держащих небо".

Бойцы отмечают, что "в феврале и весной 2022-го армейская авиация сыграла важную роль в уничтожении вражеских колонн, заходивших на Черниговщину, Сумщину, Харьковщину и Херсонщину. Летчики также, в частности, вывозили раненых, осуществляли дерзкие спецоперации и доставляли их дерзкие спецоперации. Азовсталь" в Мариуполе.

"Сейчас у экипажей практически каждый день есть боевые вылеты и с неба поддерживают пехоту в боях с захватчиками", – отмечается в сообщении.

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Предлагаем также узнать, как бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского на востоке Украины ликвидировали штурмовую группу россиян. Интервенты в очередной раз "совершили шаг доброй воли".

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