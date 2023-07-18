Українські артилеристи знищили дві машини окупантів під Бахмутом одним пострілом (відео)

Українські військові продовжують знищувати окупантів та їхні позиції на різних ділянках фронту. Зокрема, на Бахмутському напрямку вдалося поцілити у дві автівки загарбників.

Знищенням займались бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомив командувач Східного угруповання військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Зазначається, що окупанти на авто влаштували зустріч посеред дороги поблизу Бахмута.

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"За це "порушення правил дорожнього руху" їх негайно покарали бійці 2-го самохідного артилерійського дивізіону 30 ОМбр. Один влучний постріл – і дві машини розбиті", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

На відео можна побачити, як окупанти під'їхали на двох автівках на одну точку на дорозі. На наступних кадрах видно точний удар українських військових по місцю перебування загарбників.

Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан". Вони "зробили боляче" ворожій техніці пострілом з артилерійського ракетного комплексу HIMARS.

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