Украинские артиллеристы уничтожили две машины оккупантов под Бахмутом одним выстрелом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их позиции на разных участках фронта. В частности, на Бахмутском направлении удалось попасть в два автомобиля захватчиков.

Уничтожением занимались бойцы 30-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Отмечается, что оккупанты на авто устроили встречу посреди дороги вблизи Бахмута.

Читайте также: Штурмовики показали зачистку блиндажей оккупантов под Бахмутом (видео)

"За это "нарушение ПДД" их немедленно наказали бойцы 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 30 ОМбр. Один точный выстрел – и две машины разбиты", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео можно увидеть, как оккупанты подъехали на двух автомобилях на одну точку на дороге. На следующих кадрах виден точный удар украинских военных по месту нахождения захватчиков.

Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи поселка Зайцево Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан". Они "сделали больно" вражеской технике выстрелом из артиллерийского ракетного комплекса HIMARS.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!