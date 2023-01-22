Українські артилеристи знищили ворожих операторів БПЛА, піхоту та БМД-4 (відео)

Збройні сили України продовжують захищати українську землю від навали ворога та знищувати російських загарбників. Нещодавно артилеристи показали яскраву "роботу" по окупантах.

На Facebook-сторінці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали роботу артилеристів. Вони ліквідували живу силу, техніку та боєкомплекти російських окупантів.

"Лицарі не залишають ворогу шансів! Серед "демілітаризованих" – оператори БПЛА, піхота противника, а також БМД-4", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ показали свою професійну роботу на одному з найгарячіших напрямків – Бахмутському.

Відео дня

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

В Інституті вивчення війни (ISW) назвали стратегічно правильною оборону Бахмуту Донецької області попри використання немалих ресурсів України на це.

Експерти зауважили, що Київ заплатив би велику ціну, якби Бахмут взяли російські військові.

"Сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська зайняли його відносно швидко й без особливих затрат, це змусило б Київ поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості", – пояснили аналітики.

Зазначається, що потрібно враховувати, що росія окупувала більш як 100 тисяч квадратних кілометрів території України. Вони зайняли численні українські міста та вчиняють безчинства проти мирного населення.

Експерти наголосили, що ці фактори потрібно зважувати політичним та військовим лідерам, визначаючи, утримувати чи поступатися певним населеними пунктами.

Нагадаємо, що заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький спрогнозував подальшу ситуацію на фронті. Він також зазначив, який напрямок може обрати країна-агресор.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов раніше назвав дату, коли російські окупанти можуть спробувати повторити повномасштабний наступ. За його словами, вороги зациклені на певних датах, і це може бути березень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!