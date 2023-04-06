Українські артилеристи успішно знищили російську гармату 'Рапіра' (відео)

Українські військові виявили та знищили російську протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра". З неї окупанти гатили по позиціях ЗСУ.

Ліквідацією займалися артилеристи 54-ї Окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Про це повідомили у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Аеророзвідка К-2 54 ОМБр виявила позицію ворожої гармати МТ-12 "Рапіра", яка вела вогонь по позиціях ЗСУ. Артилеристи батальйону К2 її успішно знищили", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили місце розташування ворожої гармати. На наступних кадрах показано, як снаряди прилітають точно в ціль.

Точний час та місце знищення ворожої військової техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Додамо, 100-мм протитанкова гармата МТ-12 – радянська буксирована протитанкова гармата, створена наприкінці 1960-х років.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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