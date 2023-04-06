Украинские артиллеристы успешно уничтожили российскую пушку 'Рапира' (видео)

Украинские военные обнаружили и уничтожили российскую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Из нее оккупанты били по позициям ВСУ.

Ликвидацией занимались артиллеристы 54-й Отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы. Об этом сообщили в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

"Аэроразведка К-2 54 ОМБр обнаружила позицию вражеской пушки МТ-12 "Рапира", которая вела огонь по позициям ВСУ. Артиллеристы батальона К2 ее успешно уничтожили", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили месторасположение вражеской пушки. На следующих кадрах показано, как снаряды прилетают точно в цель.

Точное время и место уничтожения вражеской военной техники не сообщаются из соображений безопасности.

Добавим, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 – советская буксированная противотанковая пушка, созданная в конце 1960-х годов.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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