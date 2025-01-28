Українські дрони втретє атакували НПЗ у Рязані: в результаті масштабної пожежі він зупинив роботу (фото)

Рязанський нафтопереробний завод у Росії припинив роботу через атаку українських безпілотників наприкінці минулого тижня. Внаслідок атаки сталося загоряння нафтосховища, а також пошкодження ключового обладнання.

Серед пошкоджень – залізнична естакада для перевезення продукції та установка гідроочищення, яка використовується для очищення нафтопродуктів від домішок. Про це пише Reuters.

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"Пошкоджене залізничне обладнання для наливу. Залізничні відвантаження повністю зупинені, переробка нафти припинена".

За інформацією іншого джерела, відвантаження нафтопродуктів не проводиться з п’ятниці, а завод був змушений зупинити роботу через неможливість здійснення перевезень.

Нагадаємо, дрони атакували авіазавод у Казані.

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