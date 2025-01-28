Украинские дроны третий раз атаковали НПЗ в Рязани: в результате масштабного пожара он остановил работу (фото)
Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России прекратил работу из-за атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели. В результате атаки произошло возгорание нефтехранилища, а также повреждение ключевого оборудования.
Среди повреждений – железнодорожная эстакада для перевозки продукции и гидроочистка, которая используется для очистки нефтепродуктов от примесей. Об этом пишет Reuters.
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"Поврежденное железнодорожное оборудование для налива. Железнодорожные отгрузки полностью остановлены, переработка нефти приостановлена".
По информации другого источника, отгрузка нефтепродуктов не производится с пятницы, а завод был вынужден остановить работу из-за невозможности осуществления перевозок.
Напомним, дроны атаковали авиазавод в Казани.
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