Українські морпіхи розгромили десант окупантів під Вовчанськом (відео)

Українські військові продовжують знищувати живу силу російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Військовослужбовці миколаївської 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ розгромили дронами під Вовчанськом штурмову групу уссурійських десантників з 83-ї ОДШБр армії Росії. Про це повідомили на каналі 36-ї ОБрМП у Telegram.

"Розвідники та воїни чорного батальйону миколаївських морпіхів зустрічають "спєцов" гранатами, після чого окупанти пораненими відходять до своїх нор, де їх гостинно чекали бутилки (ударні дрони) Білинківців", – йдеться у повідомленні.

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На опублікованих кадрах видно, що розгром ворога відбувався за допомогою дронів. Ворожі солдати під тиском були змушені відступити з великою кількістю важкопоранених бійців.

Нагадаємо, днями прикордонники на Харківщині ліквідували два танки та легковик російської окупаційної армії.

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