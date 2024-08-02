ukr
русский
Війна в Україні

Українські морпіхи розгромили десант окупантів під Вовчанськом (відео)

Анастасія Крищук

Українські морпіхи розгромили десант окупантів під Вовчанськом (відео)
Українські морпіхи розгромили десант окупантів під Вовчанськом

Українські військові продовжують знищувати живу силу російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Військовослужбовці миколаївської 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ розгромили дронами під Вовчанськом штурмову групу уссурійських десантників з 83-ї ОДШБр армії Росії. Про це повідомили на каналі 36-ї ОБрМП у Telegram.

"Розвідники та воїни чорного батальйону миколаївських морпіхів зустрічають "спєцов" гранатами, після чого окупанти пораненими відходять до своїх нор, де їх гостинно чекали бутилки (ударні дрони) Білинківців", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Бійці з бригади "Помста" влаштували "нічне полювання" на окупантів у Серебрянському лісі (відео)

На опублікованих кадрах видно, що розгром ворога відбувався за допомогою дронів. Ворожі солдати під тиском були змушені відступити з великою кількістю важкопоранених бійців.

Нагадаємо, днями прикордонники на Харківщині ліквідували два танки та легковик російської окупаційної армії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

36 ОбрМП