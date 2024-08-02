Украинские морпехи разгромили десант оккупантов под Волчанском (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Военнослужащие николаевской 36-й бригады морской пехоты ВСУ разгромили дронами под Волчанском штурмовую группу уссурийских десантников из 83-й ОДШБр армии России. Об этом сообщили на канале 36-й ОБрМП в Telegram.

"Разведчики и воины черного батальона николаевских морпехов встречают "спецов" гранатами, после чего оккупанты ранеными отходят к своим норам, где их гостеприимно ждали бутылки (ударные дроны) Белинковцев", – говорится в сообщении.

Читайте также: Бойцы из бригады "Помста" устроили "ночную охоту" на оккупантов в Серебрянском лесу (видео)

На опубликованных кадрах видно, что разгром врага происходил с помощью дронов. Вражеские солдаты под давлением были вынуждены отступить с большим количеством тяжелораненых бойцов.

Напомним, на днях пограничники на Харьковщине ликвидировали два танка и легковушку российской оккупационной армии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!