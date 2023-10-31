Українські танкісти ефектно знищили колону бронетехніки російських окупантів (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку російських загарбників. Бої відбуваються на різних ділянках фронту.

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Бійці першої окремої танкової Сіверської бригади ліквідували колону ворожої бронетехніки. Відео бою оприлюднили на сторінці бригади у Facebook.

"Ворожі штурмові дії завершуються поповненням статистики Генштабу. Ось так бійці 1 окремої танкової Сіверської бригади нищать російську техніку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як полем просувається колона з чотирьох бронемашин. Осторонь видно залишки щонайменше трьох одиниць військової техніки.

На наступних кадрах видно вибух бронетранспортера та ще однієї машини. Бійці не вказали, чи ворожа техніка підірвалася на міні, чи в неї влучив снаряд.

Точний час та місце знищення колони російської техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

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