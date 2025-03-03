Українські військовослужбовці мають право на одноразову фінансову допомогу при пораненні: як її отримати

Військовослужбовці, які отримали поранення, контузії, травми, каліцтва або захворіли під час виконання бойових завдань, зможуть отримати одноразову фінансову підтримку з міського бюджету. Ця допомога передбачена для бійців, які мають реєстрацію в Рівненській міській громаді.

Про це в суботу, 1 березня, повідомили в Департаменті соцполітики Рівненської міськради, пише сайт "Новини.LIVE". Для отримання виплати військовослужбовці або їхні офіційні представники мають подати звернення до Управління у справах ветеранів Департаменту соціальної політики, написати заяву та надати наступний пакет документів:

паспорт або ID-картку;

довідку про реєстрацію місця проживання;

медичні документи, що підтверджують наявність травми чи захворювання;

документи про участь у бойових діях або отримання поранення;

посвідчення УБД (якщо є);

реквізити банківського рахунку.

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Загальна сума коштів з міського бюджету Рівного, які були виділені на виплати для військовослужбовців склала 1077922,3 грн. Розмір допомоги визначався залежно від тяжкості отриманих ушкоджень. По 20 тисяч гривень отримає 36 захисників України, які зазнали поранень, контузій, каліцтв або травм, тоді як 11 бійців із захворюваннями отримають по 10 тисяч гривень.

Протягом 2022–2024 років у Рівному фінансову допомогу вже отримали 1 187 українських захисників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в однієї з категорій військовослужбовців зростуть виплати з 1 березня.

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