В однієї з категорій військовослужбовців зростуть виплати з 1 березня: кого стосується

З 1 березня в Україні переглянуть розмір грошового забезпечення для окремих категорій військових. Мова йде саме про курсантів. Сума їхніх виплат визначатиметься відповідно до курсу, на якому вони навчаються.

З березня поточного року суттєво підвищать грошове забезпечення курсантів першого та другого курсів. Про це інформує "24 Канал" із посиланням на Міністерство оборони.

"Вже з березня 2025 року курсанти 1 – 2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні", – зазначив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

Варто нагадати, що наразі мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 тисяч гривень.

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Мельник підкреслив, що підвищення грошового забезпечення курсантів перших курсів відбуватиметься відповідно до зростання мінімальної заробітної плати. Також зміни стосуватимуться студентів третього та четвертого курсів.

"Курсанти 3 – 4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", – оголосив Мельник.

Зазначимо, що на даний момент рекрути отримують мінімальну заробітну плату в розмірі 20 130 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зміни у нарахуванні вислуги років для військових.

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