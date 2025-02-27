У одной из категорий военнослужащих вырастут выплаты с 1 марта: кого касается

С 1 марта в Украине пересмотрят размер денежного обеспечения для отдельных категорий военных. Речь идет именно о курсантах. Сумма их выплат будет определяться в соответствии с курсом, на котором они учатся.

С марта текущего года существенно повысят денежное обеспечение курсантов первого и второго курсов. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Министерство обороны.

"Уже с марта 2025 года курсанты 1 - 2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине", – отметил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.

Стоит напомнить, что сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 8 тысяч гривен.

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Мельник подчеркнул, что повышение денежного обеспечения курсантов первых курсов будет происходить в соответствии с ростом минимальной заработной платы. Также изменения коснутся студентов третьего и четвертого курсов.

"Курсанты 3 - 4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", – объявил Мельник.

Отметим, что на данный момент рекруты получают минимальную заработную плату в размере 20 130 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали об изменениях в начислении выслуги лет для военных.

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