Українські військові потужно знищили склад БК окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати окупантів на Бахмутському напрямку на Донеччині. Зокрема, нещодавно захисники України потужно ліквідували ворожий склад із боєприпасами.

Цим займалися бійці 45-ї окремої артилерійської бригади за даними аеророзвідки 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Про це повідомили на сторінці 45-ї ОАБр у Facebook.

"45 ОАБр у співпраці з аеророзвідкою 56 ОМБр. Бахмутський напрямок. Мінус склад БК! Крок за кроком йдемо до Перемоги", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити кілька точних попадань по об'єкту, після яких відбулася детонація боєприпасів противника. Інформації щодо того, чи були також ліквідовані окупанти – немає.

Точний час та місце знищення боєприпасів загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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