Украинские военные мощно уничтожили склад БК оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на Бахмутском направлении Донецкой области. В частности, недавно защитники Украины ликвидировали вражеский склад с боеприпасами.

Этим занимались бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады по данным аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной бригады. Об этом сообщили на странице 45-й ОАБр в Facebook.

"45 ОАБр в сотрудничестве с аэроразведкой 56 ОМБр. Бахмутское направление. Минус склад БК! Шаг за шагом идем к Победе", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть несколько точных попаданий по объекту, после которых произошла детонация боеприпасов противника. Информации о том, были ли ликвидированы оккупанты – нет.

Точное время и место уничтожения боеприпасов захватчиков не сообщается из соображений безопасности.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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