Український аналог Ланцета показали Зеленському: стали відомі унікальні характеристики БПЛА

У понеділок, 15 квітня, представники вітчизняного оборонного сектору продемонстрували главі держави Володимиру Зеленському останню розробку безпілотного літального апарату. Цей передовий дрон оснащений здатністю завдавати точних ударів на дистанції, що перевищують 100 км.

Крім того, він здатний переносити вантаж, вагою до трьох кілограмів. Про це повідомляє Мілітарний.

Конкретна модель нового безпілотного літального апарату залишається невідомою, але відомості свідчать, що він може бути схожим на російський Ланцет, здатний вражати цілі на значній відстані.

За повідомленнями, цей БПЛА оснащений електричним двигуном і запускається за допомогою катапульти. Його унікальна Х-подібна конструкція фюзеляжу сприяє високій маневреності і дозволяє атакувати як нерухомі, так і мобільні цілі, використовуючи різноманітні траєкторії польоту.

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Цей дрон може бути оснащений фрагментаційними, термобаричними або протитанковими боєголовками, останні з яких здатні проникати через броню товщиною до 40 мм. Його максимальна швидкість становить 180 км/год, що робить його ідеальним для переслідування цілей, які рухаються зі швидкістю менше 130 км/год, таких як російські дрони Орлан-10, Zala та Ланцети. В теорії, дрон також може атакувати гелікоптери, які зависають або наближаються на зустрічних курсах.

Нововведенням для цього ударного БПЛА є впровадження системи "машинного зору", яка дозволяє автоматично виявляти цілі та направляти на них боєголовку. На даний момент БПЛА проходить фінальні випробування, але вже демонструє ефективність у знищенні ворожої техніки в умовах бойових дій.

Експерти прогнозують, що цей український БПЛА в майбутньому зможе значно зменшити бойові можливості російських військових сил.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні створили новий FPV-дрон.

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