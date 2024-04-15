Украинский аналог Ланцета показали Зеленскому: стали известны уникальные характеристики БПЛА

В понедельник, 15 апреля, представители отечественного оборонного сектора продемонстрировали главе государства Владимиру Зеленскому последнюю разработку беспилотного летательного аппарата. Этот передовой дрон оснащен способностью наносить точные удары на дистанции, превышающие 100 км.

Кроме того, он способен переносить груз, весом до трех килограммов. Об этом сообщает Милитарный.

Конкретная модель нового беспилотного летательного аппарата остается неизвестной, но сведения свидетельствуют, что он может быть похожим на российский Ланцет, способный поражать цели на значительном расстоянии.

По сообщениям, этот БПЛА оснащен электрическим двигателем и запускается с помощью катапульты. Его уникальная Х-образная конструкция фюзеляжа способствует высокой маневренности и позволяет атаковать как неподвижные, так и мобильные цели, используя разнообразные траектории полета.

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Этот дрон может быть оснащен фрагментационными, термобарическими или противотанковыми боеголовками, последние из которых способны проникать через броню толщиной до 40 мм. Его максимальная скорость составляет 180 км/ч, что делает его идеальным для преследования целей, которые движутся со скоростью менее 130 км/ч, таких как российские дроны Орлан-10, Zala и Ланцеты. В теории, дрон также может атаковать вертолеты, которые зависают или приближаются на встречных курсах.

Нововведением для этого ударного БПЛА является внедрение системы "машинного зрения", которая позволяет автоматически обнаруживать цели и направлять на них боеголовку. На данный момент БПЛА проходит финальные испытания, но уже демонстрирует эффективность в уничтожении вражеской техники в условиях боевых действий.

Эксперты прогнозируют, что этот украинский БПЛА в будущем сможет значительно уменьшить боевые возможности российских военных сил.

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