Український сир поступається місцем: імпорт із Європи зріс на 30%

Імпорт сирів із країн ЄС до України різко зріс. У травні 2025 року постачання твердих, напівтвердих і білих сирів з Європи зросло на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Infagro. Попри складнощі зі збутом, українські виробники не поспішають переглядати базові ціни. Основним інструментом продажу залишаються акційні пропозиції – іноді знижки сягають 25%. Водночас європейський сир також усе частіше продається в супермаркетах зі знижками.

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За словами аналітиків, попит на імпортний сир в Україні лише зростає, і навіть зміцнення курсу євро поки що не впливає на скорочення його обсягів на ринку.

За даними "Мінфіну", середня ціна за кілограм традиційного твердого сиру "Комо" (жирність 50%) у популярних торгових мережах зараз становить 546,83 грн – це приблизно на 14 грн більше, ніж у травні.

Раніше ми розповідали, що українців попереджають про нестачу деяких популярних продуктів.

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