Українцям приходитиме нова платіжка за газ: що відомо

В Україні низка громадян скоро отримає платіжки за газ у новому форматі. Зокрема, рахунки за газ та за розподіл блакитного палива у паперовому форматі приходитимуть однією квитанцією.

Втім, такі зміни стосуватимуться не всіх населених пунктів. Про це повідомляє "Газправда".

"Оновлені платіжки надійдуть уже в квітні. Поки що – лише клієнтам Кропивницької філії "ГАЗМЕРЕЖІ", "Дніпрогазу", "Харківгазу", "Харківміськгазу", "Криворіжгазу" і "Донецькоблгазу"", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати будуть зібрані в одній квитанції. Таким чином платіжки для споживачів зазначених міськ- і облгазів за березень уже будуть "об’єднаними".

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Водночас електронні квитанції надходитимуть абонентам без змін. Такі платіжки можна отримати в особистому кабінеті my.gas.ua.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, чи варто українцям очікувати подорожчання тарифів на електроенергію у 2023 році.

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